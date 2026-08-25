CATTOLICA Auto nel porto, il Gip non crede alla versione dell’incidente: il 45enne resta in carcere Nel disporre la permanenza in carcere, il giudice avrebbe valutato anche il pericolo di recidiva e l’aggressività dell’indagato. Pochi giorni prima dell’episodio nel porto, infatti, i carabinieri erano intervenuti nell’abitazione della coppia

Auto nel porto, il Gip non crede alla versione dell’incidente: il 45enne resta in carcere.

Resta in carcere il 45enne accusato di aver tentato di uccidere la moglie finendo volontariamente con l’auto nelle acque del porto di Cattolica. Il Gip di Rimini ha convalidato il fermo e disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

L’episodio risale al 19 agosto. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo avrebbe raggiunto con la moglie la zona portuale di Cattolica e avrebbe diretto l’automobile verso il mare. Dopo aver urtato un palo, la vettura è precipitata in acqua, fermandosi a circa tre metri di profondità. Entrambi sono riusciti a uscire dall’abitacolo. La donna, che non sa nuotare, è stata aiutata da due persone che si sono tuffate in acqua per soccorrerla.

Il marito, una volta raggiunta la banchina, si sarebbe invece allontanato a piedi, venendo rintracciato successivamente dai carabinieri nei pressi di un’area boschiva non lontano dalla sua abitazione. Davanti al giudice il 45enne ha sostenuto che si sarebbe trattato di un incidente, provocato da una ciabatta rimasta incastrata nel pedale dell’acceleratore. Una versione contestata dalla moglie, secondo quanto riportato dagli organi di informazione locali: la donna avrebbe riferito che, mentre si trovavano ancora nell’auto in acqua, il marito le avrebbe chiesto di fornire proprio quella spiegazione ai soccorritori.

Nel disporre la permanenza in carcere, il giudice avrebbe valutato anche il pericolo di recidiva e l’aggressività attribuita all’indagato. Pochi giorni prima dell’episodio nel porto, infatti, i carabinieri erano già intervenuti nell’abitazione della coppia dopo una lite. In quella circostanza il 45enne era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e, dopo la convalida dell’arresto, sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le accuse nei confronti dell’uomo dovranno essere accertate nel prosieguo del procedimento.



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