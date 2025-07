CRONACA Auto prende fuoco sulla A14, fiamme anche nella vegetazione Incendio all’altezza di Fano: il conducente trasportato in ospedale, traffico rallentato per una corsia chiusa

Auto prende fuoco sulla A14, fiamme anche nella vegetazione.

Attimi di paura nel primo pomeriggio di lunedì 21 luglio lungo l’autostrada A14, all’altezza del chilometro 181, nei pressi di Fano. Poco dopo le 15:30, un’autovettura – una Smart – ha improvvisamente preso fuoco mentre era in transito. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il mezzo, estendendosi alla vegetazione oltre la carreggiata e raggiungendo un campo limitrofo, alimentate dal caldo e dalla secchezza del terreno.

L’allarme è stato immediato e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Pesaro, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza sia il veicolo che l’area circostante. Il conducente dell’auto, soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza hanno richiesto la chiusura temporanea di una corsia, causando rallentamenti alla circolazione autostradale in direzione sud. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia autostradale, per gestire la viabilità e i rilievi del caso.

