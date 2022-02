RIMINI Auto "prende il volo" e atterra in aeroporto

Un incidente, fortunatamente senza conseguenze per gli occupanti, è avvenuto in mattinata all'aeroporto Federico Fellini di Rimini. Una Seat stava procedendo ad alta velocità lungo la strada adiacente, senza notare il dosso posto lungo la strada. Per via dell'impatto l'auto ha "decollato" ed ha fatto un volo di qualche metro fino a sfondare la rete di recinzione della zona militare. Dopo l'incidente gli occupanti della vettura si sono dati alla fuga. Solo nelle ore successive una donna che aveva noleggiato il mezzo si è presentata, incontrando Esercito e Polizia intervenuti sul posto.

