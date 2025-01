LADRI Auto rubata a Rimini, quattro minorenni denunciati dopo una fuga a piedi Gli agenti della Polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare li hanno fermati a Savignano, dopo che avevano abbandonato l'auto rubata in un parcheggio. La notizia è stata riportata da RiminiToday.

Quattro ragazzi, due 16enni e due 17enni, sono stati denunciati dopo essere stati sorpresi a bordo di un'auto rubata lungo la via Emilia. Secondo quanto riportato da RiminiToday, l’episodio è avvenuto nelle scorse settimane a Savignano sul Rubicone, quando una pattuglia della Polizia locale ha tentato di fermare una Fiat Punto con a bordo i giovani.

Invece di fermarsi all'alt, il conducente ha accelerato allontanandosi. Pochi minuti dopo, l'auto è stata ritrovata in un parcheggio della zona Rio Salto e i quattro hanno tentato la fuga a piedi in direzioni diverse. Due di loro, entrambi 16enni residenti in Val Marecchia, sono stati bloccati immediatamente.

Gli altri due, 17enni dell'area del Rubicone, sono stati identificati in seguito grazie alle indagini. L’auto, risultata rubata a Rimini il giorno precedente, è stata restituita al legittimo proprietario. I quattro giovani sono stati denunciati alla Procura per i minorenni di Bologna.

