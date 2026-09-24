Auto rubata intercettata a Rimini, scatta l’inseguimento: spari in aria e due fermati

Intercettati da una pattuglia della squadra mobile di Rimini, due uomini di origine albanese, a bordo di una vettura rubata, sono stati fermati dopo un serrato inseguimento con l'esplosione di colpi di arma da fuoco da parte della polizia, sulla via Tolemaide a Rimini. È successo intorno alle 10 quando dalla verifica dei transiti dei lettori targhe la polizia di Stato ha acquisito il passaggio di una vettura risultata rubata a Bologna.

Gli agenti della squadra mobile, passando in zona, hanno subito individuato l'autovettura e hanno intimato l'alt. L'auto con a bordo i due, però, non solo non si è fermata ma ha speronato quella della polizia, per poi darsi alla fuga travolgendo le macchine incontrate lungo la corsa e provocando diversi piccoli incidenti. Quando i due hanno capito di non poter proseguire, visto anche il sopraggiungere in aiuto dei colleghi di una vettura della squadra volante, hanno abbandonato il mezzo rubato, scappando a piedi nei campi.

Uno è stato subito raggiunto dagli agenti. Durante l'inseguimento uno dei poliziotti ha esploso due colpi in aria. Il secondo fuggitivo è stato rintracciato poco dopo dalle Volanti, mentre il primo è stato portato in Pronto soccorso perché durante la fuga è caduto in un fosso riportando delle escoriazioni.







