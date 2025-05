Auto si ribalta a Morciano: donna estratta dai Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio di lunedì 5 maggio, intorno alle ore 16, un’automobile si è ribaltata lungo via Cinque Quattrini, alle porte di Morciano di Romagna, in prossimità della rotatoria con via Ca’ Fabbro.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, si tratterebbe di un incidente autonomo, forse provocato da una perdita di controllo del mezzo in fase di marcia. Alla guida dell’utilitaria Ford coinvolta nell’incidente vi era una donna che, proveniente da Saludecio e diretta verso San Giovanni in Marignano, ha improvvisamente sbandato, finendo fuori strada. L’auto si è capovolta, terminando la sua corsa nel fossato laterale.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno operato per estrarre la conducente dall’abitacolo in condizioni di sicurezza. Sul posto è atterrato anche l’elisoccorso, che ha provveduto al trasporto d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove la donna è stata affidata alle cure del personale sanitario.

A supporto delle operazioni di soccorso sono intervenute anche due pattuglie dei Carabinieri, incaricate dei rilievi e della raccolta di elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto.

L’area è stata temporaneamente messa in sicurezza per consentire le operazioni di recupero del veicolo e garantire la viabilità lungo la provinciale.