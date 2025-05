CRONACA Auto si ribalta sull’A14 tra Cattolica e Riccione: quattro a bordo, rallentamenti in corsia Nord L’incidente nel pomeriggio di martedì, all’altezza di Scacciano. Nessun altro mezzo coinvolto, disagi alla viabilità.

Paura nel pomeriggio di martedì 20 maggio sull’autostrada A14, dove una Fiat Punto si è ribaltata mentre percorreva il tratto nord tra Cattolica e Riccione.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17, all’altezza di Scacciano, al chilometro 136. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto si sarebbe capovolta nella corsia di sorpasso senza il coinvolgimento di altri veicoli.

A bordo si trovavano quattro persone, tutte uscite dall’abitacolo - pare - senza gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118 per i soccorsi e la messa in sicurezza della carreggiata.

L’incidente ha provocato rallentamenti e una coda di circa un chilometro, con disagi per gli automobilisti diretti verso nord. Le cause del ribaltamento sono in fase di accertamento.

