Auto travolta da furgone in A14, 23enne morto dopo 4 giorni

Nella notte tra venerdì e sabato scorsi, era rimasto ferito in maniera gravissima dopo essere stato investito mentre era in auto da un furgone, in A14, tra i caselli di Ancona Sud e Ancona Nord: è morto mercoledì all'ospedale di Torrette ad Ancona Francesco Perullo, 23 anni, di Falconara, che lavorava in una gelateria a Jesi. Il giovane, insieme a una ragazza di Montemarciano, si stava recando a Civitanova Marche a bordo di una Fiat 500: in autostrada ha trovato una fila ferma causata da un precedente incidente e ha fermato l'auto, azionando le quattro frecce quando un furgone avrebbe improvvisamente travolto la vettura, tamponandola violentemente. Mentre la fidanzata aveva subito lesioni lievi ad alcune costole, per Francesco la situazione era subito apparsa molto più grave tanto che il 23enne non ha più ripreso conoscenza. Stamattina è stata dichiarata dai medici la morte cerebrale di Francesco e la sua famiglia, con un gesto di grande sensibilità e umanità, ha deciso di dare il consenso per l'espianto degli organi. Tantissimi sui social i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia per la morte del giovane.

