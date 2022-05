Autobus con sedili sgangherati e cinture di sicurezza lente: la gita torna a casa col bus sostitutivo

Una pattuglia della Polizia di Rimini ha controllato un autobus che doveva trasportare 48 alunni e 4 accompagnatori di una scuola della Provincia di Napoli di ritorno nella loro città dopo aver soggiornato alcuni giorni a Rimini. Nel corso di tutti i controlli che vengono effettuati, come il tasso alcolemico del conducente, lo stato di usura del veicolo e la regolarità della documentazione, gli Agenti hanno accertato l’inefficienza di numerose cinture di sicurezza nonché constatato che le prime due file dei sedili non erano ancorate sul telaio del veicolo. Al conducente sono state contestate 9 violazioni al codice della strada, per un totale di oltre 400 euro di sanzione e il taglio di 40 punti dalla patente di guida. Di fronte a tali carenze tecniche agli accompagnatori degli studenti non è restato fare altro che richiedere un autobus sostitutivo per far ritorno a casa.