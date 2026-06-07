Autobus contro auto dei Carabinieri, Start Romagna: "Profondamente scossi"

Dopo l'incidente che ha coinvolto un autobus di linea e una vettura dei carabinieri a Viserba di Rimini, la società di trasporto pubblico Start Romagna interviene in una nota dichiarandosi "profondamente scossi per il grave incidente".
"In questo momento - scrive l'azienda in una nota - il nostro primo pensiero va al conducente del bus, ai passeggeri, ai militari dell’Arma dei Carabinieri coinvolti e a tutte le persone interessate dall’accaduto, così come ai loro familiari". Ai feriti esprimono la "più sincera vicinanza, accompagnata dall’augurio di una pronta e completa guarigione".
Start Romagna "sta seguendo con la massima attenzione l’evolversi della situazione ed è a completa disposizione delle autorità competenti per tutti gli accertamenti necessari".