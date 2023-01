Autobus contro macchina, almeno cinque feriti nel Forlivese

È di almeno cinque feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sulla via Emilia, fra Forlimpopoli e il territorio comunale di Bertinoro (Forli-Cesena). A innescare lo scontro, secondo una prima ricostruzione, il tentativo di svolta a sinistra, verso un'area privata, di una Peugeot 206 diretta verso Forlì e condotta da uno straniero. In direzione opposta in quel momento è sopraggiunto un autobus di linea di Start Romagna. Inevitabile lo scontro quasi frontale, con l'auto ridotta ad un rottame e proiettata fuori strada. Danneggiato seriamente anche l'avantreno dell'autobus. Il ferito più grave è il conducente dell'auto, trasportato d'urgenza e col codice di massima gravità al trauma center del Bufalini di Cesena. Almeno quattro, fra i quali alcuni studenti minorenni, i feriti a bordo del bus, Tutti però, in condizioni non gravi. Per permettere i soccorsi il tratto di via Emilia è stato bloccato in entrambi i sensi di marcia, con deviazione sulla viabilità secondaria, provocando il caos del traffico, sempre molto intenso, con lunghe code. La via Emilia è stata poi riaperta a senso unico alternato. Sul posto il 118 con diverse ambulanze e i carabinieri.