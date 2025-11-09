Autobus investe un pedone in via dei Mille: paura a Rimini
Un sabato movimentato, quello vissuto in Riviera nella serata di ieri. Oltre all'investimento sulla Santarcangiolese di una donna di 68 anni, sempre nella serata, verso le 18.30, un grave incidente si è verificato a Rimini, in Via dei Mille all’altezza dell'incrocio con Viale Giovanni XXIII: un autobus del servizio urbano - la linea 9A - ha investito un giovane pedone di circa 30 anni, presumibilmente di nazionalità straniera. Secondo i primi rilievi, il ragazzo stava attraversando sulle strisce pedonali quando l’autobus, svoltando la curva, lo ha urtato.
Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118: il traffico in quell’area è andato praticamente in paralisi mentre i passeggeri sono scesi dall’autobus interessato. Le condizioni del giovane non sono state al momento precisate, ma l’entità dell’impatto ha generato forte apprensione. Il tratto di strada è stato temporaneamente interdetto al traffico per consentire le operazioni di soccorso e per i rilievi da parte delle autorità competenti.
