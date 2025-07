ESPLOSIONE Autocisterna esce di strada nel bolognese: morto l'autista L'incidente ha coinvolto anche un'auto, con due persone rimaste lievemente ferite

Autocisterna esce di strada nel bolognese: morto l'autista.

Forte esplosione questa mattina nel Bolognese. Un'autocisterna di Gpl è uscita di strada all'altezza del deposito di una società di logistica e, dopo essere finita nel parcheggio della ditta, è esplosa prendendo fuoco. L'autista del mezzo pesante è deceduto, il corpo è stato estratto dai vigili del fuoco giunti sul posto.

L'incidente è avvenuto in via Lunga a Crespellano, poco prima delle 9, ed ha coinvolto anche un'auto, con due persone rimaste lievemente ferite. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni: le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso.



