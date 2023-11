MULTA Automobilista riminese ci ricasca: dopo la multa a San Marino maxi verbale nel Veneto I militari del Titano avevano provveduto a sospendere il libretto di circolazione del veicolo

Una multa salata per la mancata revisione del mezzo, il ritiro della carta di circolazione e il fermo amministrativo del mezzo, fino a tre mesi, con una multa che sarà fissata dalla Prefettura di Treviso e che oscilla tra i 2046 euro e gli 8186 euro. Come riporta TrevisoToday sono le pesanti sanzioni in cui è incorso un automobilista riminese di 50 anni che è stato fermato lo scorso 17 novembre lungo la Postumia a Ponzano Veneto, intorno alle 15.30.

Da un controllo effettuato dai vigili è emerso che l'auto, una Ford Fiesta, lo scorso 10 ottobre, era stata fermata e stangata dalla Gendarmeria di San Marino. I militari del Titano avevano provveduto a sospendere il libretto di circolazione del veicolo, di proprietà di una donna di Castelfranco Veneto.

