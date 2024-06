POLITICA ITALIA Autonomia differenziata, la commissione Ue: "Mette a rischio coesione e finanze pubbliche" Le opposizioni raccolgono firme per il referendum abrogativo, il M5S: "Mattarella rinvii il testo alle Camere"

Non solo procedura d'infrazione per deficit eccessivo, la Commissione Ue ha da ridire anche sull'autonomia differenziata. In un documento di lavoro si legge infatti che “la devolution di ulteriori competenze alle regioni italiane comporta rischi per la coesione e le finanze pubbliche del Paese”. Ma in cosa consiste, in pratica, l'autonomia differenziata, il vecchio sogno della Lega ora divenuto realtà? E' lo Stato che, in 23 materie, perde qualsiasi ruolo, demandando ogni potere alle Regioni. Tra queste, sanità, istruzione, infrastrutture, protezione civile, energia, sostegno alle imprese, rapporti con l'Unione Europea.

Paradossalmente, la riforma potrebbe portare 21 sistemi scolastici differenti. Ad avvantaggiarsene, le Regioni che versano più tasse allo Stato, che questo poi restituisce in termini di finanziamento. Dunque, quelle del Nord. L'opposizione raccoglierà le firme per un referendum abrogativo, il M5S chiama in causa il presidente della Repubblica affinché valuti l'opportunità di rinviare il testo alle Camere, sua prerogativa costituzionale. Non solo le opposizioni mostrano contrarietà, Federconsumatori Rimini aderisce alla raccolta firme, “si è compiuto il primo passo verso la frammentazione del Paese – scrive – L'autonomia differenziata prospetta una vera e propria frattura territoriale e sociale, che accrescerà disuguaglianze e disparità, un pericoloso passo avanti verso un'Italia di serie A e una di serie B”.

Anche il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, chiede chiarimenti, e spera che non siano regionalizzati i vigili del fuoco come chiede il Veneto, ad esempio: “Se non ci fossero stati loro con procedure e attrezzature univoche in tutta Italia – dice – avremmo vissuto una vera e propria Caporetto in Romagna per l'alluvione”.

Nel video le interviste a Augusta Montaruli, deputata Fratelli d'Italia, e a Angelo Bonelli, deputato Alleanza Verdi-Sinistra

