Autostrade in sciopero il 4 e 5 agosto

Esodo da incubo per gli automobilisti italiani. I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Trasporti impegnati nella trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro hanno proclamato 4 ore di sciopero a singhiozzo "i prossimi 4 e 5 agosto". Lo sciopero è stato proclamato per la fase critica che sta caratterizzando la trattativa, che riprenderà martedì 30 luglio. Dallo sciopero resta escluso tutto il personale sottoposto alla legge sullo sciopero. I casellanti non rientrano fra quelli sottoposti alla regolamentazione dello sciopero e non sono quindi precettabili - spiegano ancora i sindacati. In concreto ai caselli - già in sofferenza per le giornate da bollino rosso - si potrà passare solo con le carte prepagate. La giornata di domenica è una giornata prevista a bollino rosso anche per le temperature che torneranno sopra i trenta gradi.