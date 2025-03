CESENATICO "Autovelox non omologato", la multa presa sulla Statale Adriatica annullata dopo il ricorso

Era stato sorpreso dall'autovelox sulla Statale Adriatica, in direzione Rimini-Ravenna, a sforare il limite di oltre 22 km/h, ma la multa da 189 euro è stata annullata dopo un ricorso. La vicenda, ripresa dal Resto del Carlino, riguarda un avvocato cervese che a giugno 2024 era stato inquadrato dal dispositivo al termine del cavalcavia sulla via Cesenatico in direzione Cervia .

L’automobilista ha contestato la multa sostenendo che l’autovelox non fosse "debitamente omologato", come richiesto dal Codice della Strada. Il dispositivo, secondo quanto stabilito, è stato infatti semplicemente "approvato" in un passaggio amministrativo e non ha affrontato dei test o si è confrontato con degli standard precisi prima di essere riprodotto in serie. La sentenza potrebbe avere ripercussioni su numerosi dispositivi simili, mettendo in discussione la legittimità delle sanzioni emesse da altri autovelox.

"Mi auguro giunga al più presto un intervento normativo a livello nazionale, - commenta al Carlino il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli - perché gli autovelox sinora sono autorizzati ma non omologati, in quanto non c’è la procedura che lo consente".

