Avellino: esplosione in una fabbrica di batterie d'auto. Il Prefetto dichiara lo “stato d'emergenza”

Le immagini dell'incendio

Dalle 13.15 un incendio sta interessando una fabbrica per la produzione di componenti per batterie di automobili nell'avellinese, a Manocalzati, in località Pianodardine. Otto le squadre dei Vigili del fuoco, per quasi un centinaio di operatori, sul posto dove sono ancora in corso le operazioni di raffreddamento e spegnimento. Non è chiaro se vi siano vittime o persone ferite. Una densa nuvola di fumo avvolge la zona. Intanto il prefetto di Avellino Maria Tirone ha dichiarato lo stato di emergenza e ha convocato il Centro Coordinamento Soccorsi per fronteggiare eventuali emergenze. I tecnici dell'Arpac stanno monitorando la situazione mentre le aziende vicine a quella interessata dall'incendio sono state evacuate. I sindaci dei comuni vicini, a titolo precauzionale, hanno invitato le rispettive comunità a restare in casa e a tenere le finestre chiuse. "Cosa respireremo ora, diossina?" è il tam tam dei residenti preoccupati che diffondono foto e video della nube di fumo sulla pagina Facebook "Non sei irpino se...".