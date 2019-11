Aveva 80 grammi di marijuana, arrestato giovane di Cattolica

Un giovane cattolichino di 26 anni è stato sottoposto a controllo dai Carabinieri di Riccione. Con sé aveva una piccola dose di marijuana. Il suo atteggiamento nervoso ha però insospettito gli agenti che hanno così deciso di approfondire le ricerche e di effettuare una perquisizione domiciliare. Nell'appartamento i Carabinieri hanno rinvenuto 81 grammi di “erba”, suddivisa in dosi e pronta ad essere ceduta, oltre agli strumenti utilizzati per il confezionamento. Per il giovane è scattato immediatamente l’arresto ed una notte in regime di arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.