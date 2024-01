CRONACA Aveva oltre tre chili di hashish, arrestato a Rimini

Aveva tre chili e 200 grammi di hascisc un cittadino peruviano arrestato domenica dalla squadra mobile di Rimini in un residence a Viserba. L'uomo, 34 anni, sposato e padre di due figli, è stato sorpreso dalla polizia che ha eseguito anche una perquisizione nel residence dove vive. Ieri, il 34enne è comparso davanti al giudice del Tribunale di Rimini, e alla presenza del difensore, l'avvocato Giuliano Renzi, si è giustificato dicendo di essere in un momento di ristrettezze economiche e di dover dare sostentamento alla famiglia. Quando qualcuno, di cui non ha riferito, gli ha proposto di vendere l'hascisc, lui ha accettato. Il giudice ha quindi convalidato l'arresto e ha disposto il divieto di dimora in regione. Il processo è fissato al 18 marzo.

Aveva 18 grammi di cocaina invece il giovane albanese di 25 anni arrestato sempre domenica dalla squadra Volante della polizia. Il giovane è stato sorpreso in zona piazzale Kennedy a Rimini, ieri intorno alle 12.30. I poliziotti hanno visto il suo atteggiamento furtivo e l'hanno controllato trovandolo in possesso di alcune dosi di droga e una busta con tremila euro in contanti. Nella sua stanza, in un residence della zona, i poliziotti hanno trovato altra droga.

Il giovane incensurato è in Italia dal 14 dicembre scorso ed è difeso dall'avvocato Christian Guidi.

