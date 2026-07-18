Aveva rubato lo zaino ad un minorenne per poi minacciarlo con una bottiglia, arrestato

Aveva a suo carico una condanna di quasi due anni e mezzo di carcere per aver rapinato un minorenne qualche anno fa. Per questo un giovane nato in Senegal è stato arrestato ieri dalla Polizia di Stato di Rimini. Nell'episodio che gli è costata la condanna, il soggetto aveva avvicinato un ragazzo che andava a scuola, minacciandolo con un coltello per poi rubargli lo zaino. Per guadagnarsi la fuga, inoltre, aveva afferrato una bottiglia di vetro puntandola contro il ragazzo. L'uomo è stato rintracciato al lavoro nella zona di Riccione e condotto presso la locale Casa Circondariale.







