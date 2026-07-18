CRONACA RIMINI Aveva rubato lo zaino ad un minorenne per poi minacciarlo con una bottiglia, arrestato La Polizia di Stato di Rimini ha raggiunto sul lavoro un giovane nato in Senegal su cui pendeva una condanna a quasi due anni e mezzo di carcere

Aveva rubato lo zaino ad un minorenne per poi minacciarlo con una bottiglia, arrestato.

Aveva a suo carico una condanna di quasi due anni e mezzo di carcere per aver rapinato un minorenne qualche anno fa. Per questo un giovane nato in Senegal è stato arrestato ieri dalla Polizia di Stato di Rimini. Nell'episodio che gli è costata la condanna, il soggetto aveva avvicinato un ragazzo che andava a scuola, minacciandolo con un coltello per poi rubargli lo zaino. Per guadagnarsi la fuga, inoltre, aveva afferrato una bottiglia di vetro puntandola contro il ragazzo. L'uomo è stato rintracciato al lavoro nella zona di Riccione e condotto presso la locale Casa Circondariale.

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