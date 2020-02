Aveva una impresa e percepiva il reddito di cittadinanza, scovato furbetto riminese

Era titolare di una impresa artigiana, ma si dichiarava nullafacente e dallo scorso aprile intascava i 780 euro del reddito di cittadinanza. Lo ha scoperto il Gruppo della Guardia di Finanza di Rimini, impegnata nel contrasto di indebita fruizione del “Reddito di Cittadinanza”. Sotto la direzione del locale Comando Provinciale, hanno individuato un cittadino Riminese, a capo di un’impresa artigiana, risultato indebitamente titolare del contributo economico statale a partire dall’aprile del 2019. Un nome saltato subito agli occhi dei Finanzieri dopo essere risultato “evasore totale”, per aver omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi, IVA ed Irap. Pur lavorando con diverse aziende del territorio italiano.

Per lui la segnalazione all'Agenzia delle Entrate per il recupero dei soldi evasi.