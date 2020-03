Avigan, AIFA autorizza la sperimentazione

E' stato autorizzato alla sperimentazione per uso compassionevole dal Comitato Tecnico Scientifico dell'Aifa. Ne abbiamo parlato con Massimo Di Muzio, Direttore dell'Unità Operativa di Farmacia Clinica dell'INRC di Ancona:

“Nasce come farmaco antinfluenzale. E' stato già utilizzato in Cina, e risulta in uno studio pubblicato in letteratura, dove decisamente i dati sono statisticamente poco significativi, visto l'utilizzo che c'è stato per breve tempo. Viene preso nei primi 5 giorni, in pazienti ai primi sintomi, quindi ha una validità quando viene preso ai primi sintomi per 5 giorni. Uno degli eventi avversi da da tener conto è che sembra essere teratogeno, quindi da non usare sulle donne in gravidanza. L'utilizzo potrebbe essere una opportunità terapeutica da valutare”.

Nel video, l'intervento integrale di Massimo Di Muzio, Direttore dell'Unità Operativa di Farmacia Clinica dell'INRC di Ancona