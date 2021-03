TERRITORIO Avviato da Coriano l'iter amministrativo per diventare "città" Una richiesta nata anche dalla vicinanza con Rimini e San Marino con cui sono stati sottolineati i tanti progetti portati avanti insieme

Il titolo di “Paese” sta stretto a Coriano. Nel consiglio comunale di martedì è stata approvata all'unanimità la delibera che da avvio al procedimento amministrativo per ottenere la concessione del titolo di città. Può essere richiesto dai comuni insigni per ricordi, per monumenti storici e per l'attuale importanza.

Tante le potenzialità di Coriano, evidenzia la sindaca Domenica Spinelli, soprattutto sotto l'aspetto storico, monumentale, sociale e anche agricolo ed imprenditoriale. Il nostro comune, aggiunge l'assessore Anna Pazzaglia, è stata ha dato anche i natali a diversi personaggi illustri tra cui Marco Simoncelli che ha portato il nome di Coriano nel mondo.

Sottolineata inoltre da Domenica Spinelli la vicinanza a San Marino e i tanti progetti da portare avanti insieme: "Coriano è un comune al centro tra la costa e l'entroterra. Siamo il primo comune al confine con San Marino con cui continuiamo a portare avanti grandi progetti dal punto di vista turistico, ambientale e anche delle infrastrutture. Proprio anche per queste relazioni così importanti a livello istituzionali noi crediamo che il titolo di città si possa sicuramente ottenere".

Nel servizio le interviste a Domenica Spinelli (Sindaco di Coriano) e Anna Pazzaglia (Assessore Ambiente e Turismo)

