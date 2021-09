Avvicendamento al vertice della GDF di Rimini: il nuovo comandante viene dal gruppo di Palermo

Sottolinea i risultati concreti nella collaborazione con le autorità sammarinesi il colonnello Antonio Giuseppe Garaglio, nel tracciare il suo bilancio alla guida della Guardia di Finanza di Rimini: in sei anni 633 denunce, 87 arresti (comprese le misure cautelari), scoperto 196 evasori e proposti sequestro di beni per oltre 556 milioni di euro, sequestrati 145 milioni e confiscati 39 a seguito di accertamenti riconducibili alla criminalità organizzata. Ed è proprio su questo filone che invita a proseguire, prima di partire per Asti, dove assumerà l'incarico di comandante provinciale, Colonnello Antonio Giuseppe Garaglio. Alla cerimonia di avvicendamento erano presenti il Procuratore della Repubblica, Elisabetta Melotti, il Prefetto vicario Patrizia Claudia De Angelis e il Sindaco Andrea Gnassi. Il nuovo comandante provinciale, il colonnello Alessandro Coscarelli, 53 anni, arriva dalla Sicilia dove ha retto per quattro anni l’incarico di Comandante del Gruppo di Palermo.

Nel video le interviste al Colonnello Antonio Giuseppe Garaglio ed al Colonnello Alessandro Coscarelli