Avvistamenti di lupi a Poggio Torriana, i residenti chiedono aiuto alle autorità

Un gruppo di cittadini del comune di Poggio Torriana ha inoltrato alle autorità una richiesta di intervento per la presenza di lupi nel territorio. Negli ultimi tempi, gli avvistamenti degli animali vicino alle abitazioni è diventato sempre più frequente, non solo nelle ore notturne ma anche durante il giorno. I residenti, in una nota, hanno segnalato al Comune, al gruppo forestale e dei vigili del fuoco di Rimini una scarsa manutenzione delle aree boschive, probabile causa dell'avvicinamento dei lupi nelle aree abitate, in cerca di cibo. Di qui la richiesta a intervenire, valutando la riqualifica delle zone verdi e l'eventuale cattura e trasferimento dei lupi sugli Appennini, loro habitat naturale, domandando anche indicazioni per i cittadini su come comportarsi in caso di avvistamenti.