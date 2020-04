ASSISTENZA Avvocato di Strada: un vademecum per i senzatetto "Basta sanzioni, serve un piano per proteggere la loro e la nostra salute"

"Basta multe, i senzatetto devono essere protetti e curati". L'Appello di Avvocato di strada parte da un concetto valido mai come al tempo del Covid: "curare loro aiuta anche noi". E così Avvocato di Strada ha scritto una lettera a ministero dell'Interno, prefetti, presidenti di regione e sindaci. E prodotto un vademecum per aiutare chi vive in strada, affinché nel vortice dei divieti non siano sempre gli ultimi a rimetterci. Tra le proposte anche l'iscrizione anagrafica: per poter accedere alle cure mediche infatti è necessaria l’iscrizione anagrafica, ma solo alcuni comuni la concedono a chi non ha una casa. La residenza permette anche di ricevere una pensione, beneficiare dell’assistenza dei servizi sociali e, in molti casi, di poter firmare un contratto di lavoro.

Nel video l'intervista a Patrick Francesco Wild, responsabile Avvocato di Strada Onlus di Rimini

