Baby gang a Riccione, sei denunciati per la rapina di una collana d'oro e di un cellulare

Dopo i problemi di sicurezza che hanno interessato Riccione nei giorni scorsi, un intenso lavoro di controllo preventivo è stato svolto dai Carabinieri in tutti i principali luoghi e punti di aggregazione della Perla Verde. Identificati in massa tutti i gruppi di giovani in arrivo per trascorrere la serata: passati al setaccio i viali, la stazione ferroviaria e quella del TRC. Denunciati in stato di libertà 6 soggetti, compresa una donna italiana, tutti fra i 18 e i 20 anni - di cui 4 senegalesi e un italiano di seconda generazione, residenti nella bergamasca - , per la rapina di una collana d'oro e di un cellulare ai danni di un giovane turista, all'altezza del bagno 84. Il gruppo è stato rintracciato e condotto in caserma, dopo che aveva fatto perdere le proprie tracce. In assenza della refurtiva, non ritrovata, è scattata solo la denuncia a piede libero. Due componenti della banda, in virtù dei numerosi precedenti a carico, sono stati segnalati alla Questura di Rimini per l'emissione e la notifica di un foglio di via obbligatorio dalla città. Altri due soggetti sono stati poi denunciati - un 25enne senegalese residente a Bergamo ed un italo magrebino residente a Milano -, perchè trovati in possesso di coltelli - immediatamente posti sotto sequestro - durante un controllo tra il marano e viale Dante.