Baby gang, i carabinieri chiudono il cerchio su una rapina avvenuta la scorsa estate

In manette un 19 enne marocchino, della provincia di Cremona, che è stato svegliato all'alba di oggi dai Carabinieri. Per i militari dell'Arma si tratta di uno dei componenti della baby gang che la scorsa estate aveva rapinato due turisti a Riccione: le due giovanissime vittime erano state aggredite e derubate sotto la minaccia di coltelli. I militari dell'Arma, le indagini sono state coordinate dal pubblico ministero Davide Ercolani, sono risaliti ad alcuni componenti della banda ed in quella occasione arrestarono un 21enne e un 20enne.

Le indagini sono tuttavia proseguite e grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza è stato possibile risalire ad altri due componenti, un 17enne ed un 16enne entrambi della provincia di Rimini, attualmente in custodia cautelare in una comunità a cui il Gip del Tribunale per i minorenni di Bologna li ha affidati nel settembre scorso. Con l'arresto del 21enne di questa mattina i carabinieri di Riccione hanno assicurato alla giustizia tutti i componenti della baby gang.