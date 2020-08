Baby gang "in rosa" a Riccione: tre 15enni picchiano selvaggiamente una turista coetanea

Torna il fenomeno delle baby gang a Riccione. Nella notte di domenica, riporta la stampa locale, tre ragazzine veronesi di 15 anni, in vacanza nella zona, hanno incrociato nella zona di Piazzale San Martino un gruppo di ragazzine coetanei tra pesaresi e milanesi. Secondo la ricostruzione è stato un involontario contatto spalla contro spalla fra la marchigiana e una veneta a scatenare un furioso diverbio verbale che poi è sfociato in rissa.

Alcuni adulti avrebbero tentato di dividere le minorenni, ma nello scontro sono intervenute anche le due milanesi per picchiare a sangue la giovane veronese con calci e pugni, anche quando era ormai stesa a terra. I Carabinieri sono intervenuti e hanno trovato la 15enne in pessime condizioni, rendendo necessario l'intervento dell'ambulanza del 118 per soccorrerla.

Tutti i ragazzini presenti sono stati identificati dalle autorità. Le protagoniste del pestaggio, due milanesi e una pesarese, sono state denunciate alla Procura dei Minori per aggressione e per furto, dato che è sparita una collanina d'oro nella colluttazione. Anche durante l'intervento delle autorità hanno mantenuto un atteggiamento di sfida e superiorità, che non è cessato nemmeno con l'arrivo dei genitori.