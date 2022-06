Baby gang, rapina e rissa in viale Vespucci. I commercianti: "Sempre più frequenti, abbiamo paura"

Torna l'estate e si acuisce il fenomeno baby gang. “Ogni anno è sempre peggio”, denunciano i negozianti di Marina Centro. Durante il weekend la maggior parte degli episodi violenti. L'ultimo sabato sera, quando un mini market in viale Vespucci viene assaltato da un gruppo di ragazzi stranieri, che rubano la merce e aggrediscono la moglie del commerciante. Da lì la reazione di quest'ultimo, sfociata in rissa con la baby gang, davanti agli occhi increduli dei turisti. I commercianti di viale Vespucci non vogliono parlare davanti alla telecamera per paura di ritorsioni. Ma ci raccontano di una rissa, quella di sabato sera, “a suon di bastonate e sassate, durata oltre 20 minuti”. “E' un miracolo che non sia morto qualcuno”, commenta un esercente che ha assistito alla scena. E poi: “Ci siamo tutti nascosti dentro ai negozi in attesa che finisse”. Tra i lavoratori della zona regna l'amarezza e la paura: “Non è la prima volta che si verificano episodi di violenza – raccontano –, siamo stufi di questo degrado. Ma preferiamo non dire niente perché altrimenti quelli tornano e ci devastano il negozio”.