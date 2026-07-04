Badanti in calo e sempre più anziane, la CISL Romagna lancia l'allarme: "Intervenire con urgenza"

In dieci anni quasi 2.500 badanti in meno, lavoratrici sempre più anziane e una prospettiva che entro il 2036 potrebbe lasciare quasi due famiglie su tre del Riminese senza accesso a un'assistente familiare under 60: è il quadro che emerge da una nuova elaborazione dell'Osservatorio CISL Romagna su dati INPS, che analizza l'andamento delle badanti regolarmente occupate nelle province di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena dal 2016 al 2025.

I numeri sono netti: nel 2016 le badanti regolari nelle tre province erano 17.147, nel 2025 sono scese a 14.690, con una perdita di 2.457 lavoratrici pari al 14,3%. Ma il dato più preoccupante riguarda l'età: le under 50 sono passate da 7.648 a 4.110, una riduzione del 46,3%. Parallelamente le over 60 sono aumentate del 70%, da 3.279 a 5.578. Nel Riminese oggi oltre quattro badanti su dieci hanno più di 60 anni. Le proiezioni al 2036 aggravano ulteriormente il quadro: la Romagna perderebbe altre 3.781 lavoratrici scendendo sotto quota 11.000, mentre nel Riminese quasi due badanti su tre avrebbero più di 60 anni e le under 50 sarebbero appena 400.

Il rapporto tra badanti e anziani over 80, già deteriorato da 1 ogni 4,4 nel 2016 a 1 ogni 5,7 nel 2025 a Rimini, potrebbe arrivare a 1 ogni 7,9 entro il 2035. "Questi dati raccontano una trasformazione che va ben oltre il mercato del lavoro", afferma il Segretario Generale della CISL Romagna Francesco Marinelli. "Parlano della capacità futura delle nostre comunità di rispondere ai bisogni di cura di una popolazione che invecchia."

Marinelli lancia l'allarme sulle conseguenze sistemiche: "Se aumenta la domanda di assistenza e diminuisce l’offerta di lavoro di cura il rischio è quello di scaricare un peso sempre maggiore sulle famiglie e sui servizi pubblici. È necessario rafforzare il lavoro di cura e sostenere le famiglie, perché senza un sistema di assistenza domiciliare solido e accessibile la pressione sul sistema sanitario locale è destinata ad aumentare".

Il fenomeno riguarda anche la Repubblica di San Marino, con la denuncia di Ivan Toni, Segretario della Fups-Csdl, sulla diminuzione del numero e del rincaro del costo delle badanti.











