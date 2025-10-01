ENERGIA E TERRITORIO Badia del vento, il governo congela il maxi eolico: progetto in bilico dopo il via libera toscano Prima conferenza di servizi a Roma: sette pale da 180 metri al confine con la Romagna, ministero della Cultura e Regioni Emilia-Romagna e Marche ribadiscono il no

Badia del vento, il governo congela il maxi eolico: progetto in bilico dopo il via libera toscano.

Il progetto eolico di "Badia del vento", al confine tra Toscana e Romagna, si conferma terreno di scontro politico e istituzionale. Martedì 30 settembre si è tenuto a Roma il primo appuntamento della nuova conferenza di servizi convocata dal governo, che di fatto ha congelato il via libera arrivato nei mesi scorsi dalla Regione Toscana. Sul tavolo c’è la costruzione di sette aerogeneratori alti 180 metri nel comune di Badia Tedalda, a ridosso di Casteldeci, con pesanti ricadute paesaggistiche e ambientali per Romagna e Marche.

La riunione è durata un’ora e mezza e si è chiusa senza decisioni definitive. Una fase interlocutoria, in vista di un nuovo incontro fissato per fine ottobre. Da una parte la Toscana, che continua a sostenere la bontà dell’impianto e a rivendicare la legittimità della propria delibera. Dall’altra il ministero della Cultura, che ha ribadito il proprio orientamento contrario, insieme a Emilia-Romagna, Marche, comuni di confine e associazioni ambientaliste.

La Toscana difende la bontà del progetto, ma da anni i territori romagnoli e marchigiani si oppongono per l’impatto visivo e ambientale. In prima linea contro l’impianto ci sono amministratori e politici di diversi schieramenti, dall’ex sindaco di Rimini Andrea Gnassi (Pd) alla consigliera regionale Alice Parma (Pd), fino al consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nicola Marcello, che sottolinea: “Confidiamo nel governo: la Toscana non può decidere per altri territori”. Il sindaco di Badia Tedalda, Alberto Santucci, ha ricordato che l’esecutivo può modificare il progetto, ma non annullare la delibera toscana.

Una partita dunque ancora tutta aperta, destinata a proseguire nei prossimi mesi e che i comitati locali hanno già ribattezzato la “guerra del vento”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: