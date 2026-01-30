Badia del Vento, il no del comitato: “Rischi ambientali ignorati in nome della transizione”

"Definire il maxi eolico di Badia del Vento un beneficio ambientale significa ignorare dati scientifici, valutazioni ufficiali e la fragilità del territorio". Lo afferma il comitato Transizione Energetica Senza Speculazione, che contesta duramente le posizioni di Legambiente sul progetto previsto sul crinale appenninico del Monte Loggio.

Secondo il comitato, l’area interessata "non è marginale né sacrificabile", ma un ecosistema fragile studiato e valutato da enti pubblici e scientifici – dal Cnr alle Regioni Emilia-Romagna e Marche, fino all’Ente Parco del Sasso Simone e Simoncello – che avrebbero evidenziato "impatti gravi e documentati su biodiversità, fauna protetta e assetto idrogeologico".

"È profondamente contraddittorio – sottolinea il comitato – invocare la lotta al cambiamento climatico per giustificare l’abbattimento di foreste e la trasformazione irreversibile di territori che oggi svolgono un ruolo essenziale di assorbimento della CO₂ e regolazione idrica". Particolare preoccupazione viene espressa per il dissesto idrogeologico: alcuni aerogeneratori, secondo il comitato, sorgerebbero in prossimità di aree già classificate ad alto rischio, in un contesto geomorfologico noto per la sua instabilità.

A supporto delle proprie tesi, Transizione Energetica Senza Speculazione richiama anche le posizioni di geologi come il professor Gian Battista Vai, già docente all’Università di Bologna, che ha più volte messo in guardia sui rischi legati a grandi impianti eolici sui crinali appenninici, dove scavi e carichi concentrati possono riattivare frane quiescenti. Il comitato critica infine il modello tedesco spesso indicato come esempio virtuoso: "La Germania – afferma – è oggi esposta al fenomeno della Dunkelflaute e registra alcuni dei prezzi dell’elettricità più alti d’Europa. Gli incentivi alle rinnovabili, anche in Italia, finiscono per gravare sulle bollette, producendo energia più cara e danni ambientali e sociali". "Questa – conclude il comitato – non è transizione ecologica, ma ideologia che ignora scienza e territorio".







