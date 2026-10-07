Bagarre al Senato, Pirondini (5Stelle) straccia la lettera dell'Antimafia

A colpi di fiducia prosegue alla Camera la votazione della legge elettorale, approvato anche l'articolo che estende il diritto di voto ai fuori sede e ai caregiver familiari. Tensioni invece in Senato, dopo che ai 5Stelle è arrivata la richiesta, firmata dalla presidente della commissione Antimafia Colosimo, di far dimettere il senatore Scarpinato, ex magistrato, tirato in ballo da un gip per presunto depistaggio nell'inchiesta sulle stragi del 92.
Nel video le interviste a Ettore Rosato, deputato Azione; Simonetta Matone, deputata Lega, e gli interventi in Senato di Luca Pirondini, capogruppo senatori Movimento 5 Stelle, e di Licia Ronzulli, vice presidente del Senato (Forza Italia)