POLITICA ITALIA Bagarre in commissione Esteri e Difesa, Tajani attacca Conte: "Trump la chiamava GIuseppi" L'informativa urgente sulla nuova crisi mediorientale voluta da Stefania Craxi fa scaldare gli animi

Lunga audizione dei ministri degli Esteri e della Difesa che hanno riferito urgentemente sulla crisi iraniana, non sono mancati momenti di tensione. L'invito della presidente Stefania Craxi, che ha riunito in tempi record le commissioni congiunte di Esteri e Difesa per fare il punto sulla nuova crisi mediorientale coi ministri Tajani e Crosetto, ossia di ponderare le parole e di non scendere troppo sul personale, non è stato totalmente recepito da deputati e senatori.

I toni si alzano subito quando il ministro degli Esteri decide di rispondere a Giuseppe Conte. Poco prima, Tajani aveva ribadito gli obiettivi di questa nuova crisi, condivisi con l'Unione Europea, fornendo poi una fotografia sugli italiani nella regione, seguiti con la massima attenzione dall'unità di crisi della Farnesina.

Lo stesso ministro della Difesa ha riferito come dallo stretto di Hormutz passi il 20% del petrolio mondiale, pari a 17-20 milioni di barili al giorno, e che come primo effetto immediato della crisi si avrà un aumento sui costi dei trasporti fino al 30-40%.

Nel video gli interventi di Antonio Tajani, ministro degli Esteri; Elly Schlein, segretaria Partito Democratico; Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle; Guido Crosetto, ministro della Difesa

