POLITICA ITALIA Bagarre in Senato sugli scontri di Pisa Domani giornata di manifestazioni in tutta Italia e si temono nuovi disordini

Per la seconda volta in sette mesi Giorgia Meloni torna alla Casa Bianca, per un colloquio col presidente degli Stati Uniti Joe Biden, per discutere l'agenda del G7, di cui l'Italia ha la presidenza di turno. Atterrata in Maryland, la presidente è stata accolta dall'ambasciatrice italiana negli Stati Uniti, Mariangela Zappia. Domani sarà invece in Canada per un bilaterale col primo ministro Justin Trudeau. Domani in Italia sarà una giornata densa di manifestazioni, a Pisa e a Firenze dopo quanto accaduto con gli studenti che marciavano per la Palestina, e le conseguenti polemiche politiche giunte fino in Parlamento. Si temono disordini nelle principali piazze, Roma compresa, dove è previsto un corteo pro Palestina nel pomeriggio. In Senato la seconda informativa del ministro dell'Interno Piantedosi, con gli animi che si sono scaldati quando ha preso la parola il capogruppo dei senatori 5Stelle Patuanelli, che ha risposto duramente a chi comparava le manganellate sugli studenti allo sgombero della piazza a Trieste contro le proteste no vax in piena era Covid. Dai banchi di Fratelli d'Italia il senatore Ernesto Rapani gli urla “Non abbaiare”.

Nel video l'intervento di Stefano Patuanelli, capogruppo senatori Movimento 5 Stelle

