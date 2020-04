Bagnini di Rimini: “Se il blocco arriva a giugno, salta la stagione”

In questi giorni, pur con la priorità della lotta alla diffusione dell'infezione, "non possiamo non pensare pure al dopo. Anche se c'è il blocco" delle attività e degli spostamenti "fino a maggio a noi daranno la possibilità di andare a fare i lavori di manutenzione ordinaria sulle spiagge in modo di prepararle, ma se per i clienti il blocco si protrarrà oltre maggio, se andiamo a giugno o, peggio ancora, a luglio la stagione salta". Così il presidente della cooperativa bagnini di Rimini sud, Mauro Vanni inquadra la possibile 'Fase 2' dell'emergenza coronavirus. Inoltre, prosegue Vanni, "c'è anche una componente psicologica" legata alle necessarie precauzioni da adottare: "la spiaggia, la vacanza stessa è il mondo dell'aggregazione, In vacanza si cerca il contatto con le persone, la socialità, la vita, il divertimento. Se uno deve andare in vacanza, a Rimini o altrove per stare chiuso in un ambito privato, aspetta momenti migliori per andare in vacanza, quando tutto sarà risolto".