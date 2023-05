Bagno di folla per il Presidente Mattarella in visita nella Romagna alluvionata

Nel video le interviste al Sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini e al Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

L'abbraccio di Sergio Mattarella alla Romagna ferita dal maltempo. In piazza Saffi, a Forlì l'incontro con i soccorritori e i tanti volontari che continuano nell'opera di assistenza e supporto alle popolazioni alluvionate. Per ringraziarli, per rendere loro omaggio. Presenti anche i bambini delle scuole del quartiere Romiti, le più danneggiate dalla furia dell'acqua: lo hanno accolto con cori festosi sventolando il tricolore.

Ad accompagnare il Presidente della Repubblica il sindaco Gian Luca Zattini e il Presidente della Regione Stefano Bonaccini. “So che ce la farete – ha detto il Capo dello Stato italiano – l'Italia vi è vicina. Questo territorio è fondamentale. Il suo rilancio è una esigenza nazionale”. Applausi scroscianti sul finale: “Complimenti per la vostra resistenza e auguri” - ha detto

Presenza e vicinanza nei diversi luoghi simbolo della devastazione. Il sorvolo delle zone alluvionate già in mattinata in elicottero. Prima tappa a Modigliana, piccolo borgo dell'Appennino forlivese dove ha incontrato la cittadinanza. Dopo Forlì, la visita al centro di raccolta di beni di prima necessità allestito all’interno della palestra della scuola “Don Milani” di Cesena. Mentre a Ravenna l'incontro con una delegazione di coloro che hanno contribuito alla gestione dell’emergenza. "Tornerete come prima, i vostri prodotti sono irrinunciabili" - ha detto rivolgendosi ad agricoltori del Ravennate. Quindi a Lugo per visitare il teatro Rossini danneggiato dall’alluvione. Ultima tappa a Faenza per l’incontro con i sindaci del territorio.

Nel video le interviste al Sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini e al Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.