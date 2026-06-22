Bagno di Romagna: bambina di 9 anni ustionata dopo scontro fra auto e moto

Una bambina di 9 anni è rimasta ustionata dopo un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica a Bagno di Romagna, nel Forlivese, dove una moto ha preso fuoco in seguito allo scontro con un'auto.

Il bilancio è di tre feriti, tra cui il motociclista, trasportato in ospedale in elicottero con un codice di massima gravità. L'incidente è avvenuto intorno alle 17.40 lungo la strada provinciale 138, nella frazione di Saiazzo. Per cause in corso di accertamento, un'auto e una moto si sono scontrate e, dopo l'impatto, il mezzo a due ruote è stato avvolto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l'area, insieme ai sanitari del 118. Il conducente della moto, un 42enne, è stato soccorso e trasferito all'ospedale Bufalini con l'elisoccorso.

Nell'auto coinvolta viaggiavano quattro persone, tra cui due bambini. Una delle due, di 9 anni, ha riportato ustioni ed è stata trasportata in ospedale con un codice di bassa gravità. Ferito anche un uomo di 43 anni.

I Carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto e gestito la viabilità lungo il tratto interessato dall'incidente.











