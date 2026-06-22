TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 10:51 Esposto contro taxi e Ncc sammarinesi. Dal Titano: "Chi sbaglia penalizza tutta la categoria" 07:22 Terremoto in Venezuela, morti e feriti: La Guaira l’area più colpita
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Bagno di Romagna: bambina di 9 anni ustionata dopo scontro fra auto e moto

Il bilancio è di tre feriti, tra cui il motociclista, trasportato in ospedale in elicottero con un codice di massima gravità.

22 giu 2026
Elisoccorso (foto archivio RTV)
Elisoccorso (foto archivio RTV)

Una bambina di 9 anni è rimasta ustionata dopo un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica a Bagno di Romagna, nel Forlivese, dove una moto ha preso fuoco in seguito allo scontro con un'auto.

Il bilancio è di tre feriti, tra cui il motociclista, trasportato in ospedale in elicottero con un codice di massima gravità. L'incidente è avvenuto intorno alle 17.40 lungo la strada provinciale 138, nella frazione di Saiazzo. Per cause in corso di accertamento, un'auto e una moto si sono scontrate e, dopo l'impatto, il mezzo a due ruote è stato avvolto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l'area, insieme ai sanitari del 118. Il conducente della moto, un 42enne, è stato soccorso e trasferito all'ospedale Bufalini con l'elisoccorso.

Nell'auto coinvolta viaggiavano quattro persone, tra cui due bambini. Una delle due, di 9 anni, ha riportato ustioni ed è stata trasportata in ospedale con un codice di bassa gravità. Ferito anche un uomo di 43 anni.

I Carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto e gestito la viabilità lungo il tratto interessato dall'incidente.





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia