CRONACA Bagno di Romagna: fuoristrada precipita per 25 metri, 67enne trasportato in elisoccorso

Un'auto con due cacciatori a bordo è scivolata in una scarpata, ribaltandosi. Uno degli occupanti, di 67 anni, è stato trasportato all'ospedale "Bufalini" di Cesena. È accaduto questa mattina in località Monteguidi, nel comune Bagno di Romagna. I due avevano lasciato il fuoristrada in una piazzola per effettuare dei controlli quando, nel momento della ripartenza, il mezzo è precipitato per 25 metri. Fortunatamente i cacciatori sono riusciti ad uscire dell'abitacolo, mentre a dare l'allarme sono stati dei compagni che avevano visto la scena da lontano.

Sul posto sono intervenuti più soccorritori: i tecnici della stazione monte Falco del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna, EliRavenna con a bordo il personale tecnico e sanitario, l'ambulanza di Santa Sofia, i Vigili del Fuoco di Civitella di Romagna, i Carabinieri Forestali, i Carabinieri. Uno dei due pazienti non ha riportato evidenti problematiche sanitarie mentre il secondo è stato posizionato su barella dai tecnici e personale sanitario presente e imbarcato sull'elisoccorso che si è diretto al Trauma center di Cesena.

