Bagno di Romagna, malore al fiume: 60enne soccorso in elisoccorso

Intervento del Soccorso Alpino e di EliRavenna a Cà di Veroli: l’uomo, colto da un improvviso malore, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Forlì.

13 ago 2025
Momenti di paura, nel pomeriggio di mercoledì, a Cà di Veroli, nel comune di Bagno di Romagna (FC), dove un 60enne di Maranello ha accusato un malore mentre faceva il bagno al fiume con alcuni amici.

Gli amici, allarmati, hanno allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta la Stazione Monte Falco del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna, che ha supportato le operazioni di evacuazione dall’area.

Poco dopo è arrivato l’elisoccorso di EliRavenna, che ha sbarcato il personale tecnico-sanitario. In collaborazione con i tecnici del SAER, il paziente è stato immobilizzato e imbarellato e quindi recuperato con verricello a bordo dell’elicottero.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Forlì per accertamenti e cure. A supporto erano presenti anche un’ambulanza di Santa Sofia e i Vigili del Fuoco




