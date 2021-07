In tanti ballavano sui tavoli, alcuni senza mascherina. Per questo motivo la scorsa notte la Polizia ha multato un locale di Rimini, nel corso dei controlli per verificare il rispetto delle normative per il contenimento della pandemia da Covid-19. Il locale, nella zona di Rivazzurra, è stato anche chiuso per cinque giorni. Il titolare inoltre non aveva adottato adeguate misure organizzative previste dai protocolli vigenti.