RIMINI Ballerina e cameriera in nero e con reddito di cittadinanza scoperte da Gdf

Una ballerina di night club e una cameriera sono state denunciate perché lavoravano in nero e percepivano il reddito di cittadinanza: il gestore del night e l'albergatore riminese sono stati multati. È l'esito degli ultimi controlli di Guardia di Finanza e Ispettorato del Lavoro di Rimini. La ballerina, una ventenne di Modena, il cui nucleo familiare, dal mese di maggio del 2019, è beneficiario del reddito di cittadinanza, è stata identificata insieme ad altre 13 figuranti di sala durante un controllo notturno presso il night.

Delle 13 ballerine cinque sono risultate lavoratrici in nero, compresa la giovane modenese. I successivi riscontri alla banca dati Inps hanno permesso di appurare che quest'ultima faceva parte di un nucleo familiare percettore del reddito di Cittadinanza. La modenese è stata denunciata a piede libero per aver omesso la comunicazione delle variazioni di reddito ai fini della riduzione o revoca del beneficio. Per il datore di lavoro è scattata la sospensione dell'attività imprenditoriale, provvedimento poi revocato a seguito del pagamento della somma aggiuntiva di 2.000 euro e della regolarizzazione dei lavoratori.



Durante un altro controllo, sempre a Rimini i finanzieri hanno identificato una donna originaria dell'Ucraina, cameriera in nero in un albergo riminese e pure beneficiaria di reddito di cittadinanza. La donna è stata denunciata. Nei confronti dell'albergatore sanzione di 4.320 euro.



