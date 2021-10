Balli non autorizzati: chiusura di 5 giorni per un ristorante riminese

È stato sanzionato con una chiusura di cinque giorni un ristorante di via Bonsi a Rimini a seguito dei controlli in chiave anti-Covid della squadra amministrativa della polizia locale. Le verifiche sono avvenute dopo l'esposto di alcuni residenti della zona che segnalavano musica alta e schiamazzi provenienti dal locale. L'intervento è avvenuto ieri sera verso le 23 ad opera di agenti in borghese che, dopo essersi qualificati con la titolare, una donna di cittadinanza nigeriana e residente a Rimini, sono entrati nel ristorante. Lì hanno accertato la presenza di numerosi clienti che erano intenti non solo a cenare ma anche a ballare, tutti privi di mascherina. Oltre alla chiusura di 5 giorni e alla sanzione di 280 euro prevista dalle normative anti-Covid, la titolare è stata sanzionata in aggiunta per il mancato rispetto dell'articolo 20 del codice della strada. All'esterno del locale erano infatti presenti tavolini e sedie che occupavano il percorso pedonale.

