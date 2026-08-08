Ballo abusivo e feste a pagamento senza licenza, chiuso per 7 giorni locale a Riccione
Il Mojito Beach, locale sulla spiaggia lungo la passeggiata Goethe, chiuso dalle 20 dell'8 agosto alle 20 del 15 agosto. Resta aperto lo stabilimento balneare in concessione
Il Comune di Riccione ha disposto la chiusura per sette giorni del Mojito Beach, locale sulla spiaggia lungo la passeggiata Goethe, dopo che i controlli della Polizia locale e della Questura di Rimini hanno accertato feste da ballo organizzate senza la licenza di pubblica sicurezza. Il provvedimento, adottato dal settore Attività economiche del Comune, spiega una nota dell'Amministrazione riccionese, è in vigore dalle 20 dell'8 agosto alle 20 del 15 agosto: in questo periodo sarà vietata l'apertura al pubblico del locale, mentre resta escluso dalla chiusura lo stabilimento balneare in concessione.
Gli accertamenti che hanno portato al provvedimento sono due. Il 6 giugno la Questura di Rimini ha rilevato circa duecento persone che ballavano su un'area della spiaggia allestita con pedane, moquette, luci colorate e consolle per il Dj sul palco lato mare, presidiata da addetti alla sicurezza. Il secondo controllo, condotto dalla Polizia locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano, ha riguardato la festa "White Party": tra le 800 e le mille persone intente a ballare in un'area delimitata da transenne e sedie, con impianto audio ad alta potenza e luci stroboscopiche.
Le verifiche della Polizia locale hanno inoltre accertato che, per la festa del 25 luglio, l'ingresso era regolato dal pagamento di un biglietto da 20 euro a persona, con consegna di un tagliando per le consumazioni e varchi presidiati da personale addetto al controllo. L'evento era pubblicizzato sui social e sui siti dedicati. Per il Comune si è trattato di una vera e propria attività di pubblico spettacolo priva dei collaudi di agibilità previsti dalla legge a tutela dell'incolumità pubblica, da cui la sanzione della chiusura per sette giorni.
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