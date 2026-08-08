RICCIONE Ballo abusivo e feste a pagamento senza licenza, chiuso per 7 giorni locale a Riccione Il Mojito Beach, locale sulla spiaggia lungo la passeggiata Goethe, chiuso dalle 20 dell'8 agosto alle 20 del 15 agosto. Resta aperto lo stabilimento balneare in concessione

Ballo abusivo e feste a pagamento senza licenza, chiuso per 7 giorni locale a Riccione.

Il Comune di Riccione ha disposto la chiusura per sette giorni del Mojito Beach, locale sulla spiaggia lungo la passeggiata Goethe, dopo che i controlli della Polizia locale e della Questura di Rimini hanno accertato feste da ballo organizzate senza la licenza di pubblica sicurezza. Il provvedimento, adottato dal settore Attività economiche del Comune, spiega una nota dell'Amministrazione riccionese, è in vigore dalle 20 dell'8 agosto alle 20 del 15 agosto: in questo periodo sarà vietata l'apertura al pubblico del locale, mentre resta escluso dalla chiusura lo stabilimento balneare in concessione.

Gli accertamenti che hanno portato al provvedimento sono due. Il 6 giugno la Questura di Rimini ha rilevato circa duecento persone che ballavano su un'area della spiaggia allestita con pedane, moquette, luci colorate e consolle per il Dj sul palco lato mare, presidiata da addetti alla sicurezza. Il secondo controllo, condotto dalla Polizia locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano, ha riguardato la festa "White Party": tra le 800 e le mille persone intente a ballare in un'area delimitata da transenne e sedie, con impianto audio ad alta potenza e luci stroboscopiche.

Le verifiche della Polizia locale hanno inoltre accertato che, per la festa del 25 luglio, l'ingresso era regolato dal pagamento di un biglietto da 20 euro a persona, con consegna di un tagliando per le consumazioni e varchi presidiati da personale addetto al controllo. L'evento era pubblicizzato sui social e sui siti dedicati. Per il Comune si è trattato di una vera e propria attività di pubblico spettacolo priva dei collaudi di agibilità previsti dalla legge a tutela dell'incolumità pubblica, da cui la sanzione della chiusura per sette giorni.

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