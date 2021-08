Ballo in discoteca: chiusi il “Musica” e il “Bikini”

I Carabinieri di Riccione, nel sabato sera, sono intervenuti attorno alle 4 nella discoteca “Musica” , dopo numerose lamentele per la musica ad alto volume. Nel locale si sono ritrovati a dover sedare una lite animata fra fidanzati. Alla vista degli uomini dell'arma l'uomo, in preda alla follia, ha ferito uno dei militari al volto, procurandogli lesioni guaribili in dieci giorni, per poi aggredire successivamente un turista veronese che stava tentando di difendere la donna. Nello scontro quest'ultimo ha riscontrato un trauma cranico, guaribile con 21 giorni di prognosi. Entrambi i fidanzati hanno tentato di opporre resistenza alle autorità e sono stati condotti in caserma per essere identificati. Si tratta di un cittadino egiziano e di una irlandese, entrambi 28enni. La donna è stata denunciata per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, mentre l'uomo è stato arrestato per lesioni personali.









Durante il controllo i Carabinieri hanno disposto la chiusura della discoteca dato che all'interno si stava ballando, in violazione alle disposizioni anti covid. Si tratta della seconda violazione riscontrata in settimana, dopo un primo intervento dello scorso sabato.

Ancora a Riccione i militari hanno denunciato per procurato allarme, esplosioni pericolose e porto di oggetti atti ad offendere, un marocchino e un modenese, sorpresi a sparare a salve con una pistola giocattolo priva di tappo rosso. Denunciato anche alla procura dei minorenni un residente in provincia di Trento sedicenne che aveva rapinato un nordafricano di 70 euro nella zona della stazione.



Anche nella discoteca "Bikini" di Cattolica si tenevano dei balli non autorizzati durante la serata. Gli uomini dell'Arma sono intervenuti e hanno disposto la chiusura del locale. Nella città arrestati anche un albanese pregiudicato, classe 88, e un ferrarese, classe 75 per spaccio di stupefacenti. Il più giovane era stato sorpreso ad uscire dalla casa del più anziano con 16 grammi di cocaina e 3000 euro in contanti. A casa del ferrarese sono stati anche trovati altri 54 grammi di cocaina.