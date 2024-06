Ballottaggi amministrative: seggi aperti fino alle 15 in 105 comuni

Articolo

Si sono riaperti alle 7 i seggi in 105 comuni per il secondo turno delle amministrative. Le sfide principali ai ballottaggi sono quelle di Firenze, Bari e Perugia ma da seguire anche quelle di Campobasso e Potenza oltre a Lecce e Caltanissetta.In tutto sono 14 i capoluoghi chiamati a scegliere il primo cittadino. Oggi i seggi resteranno aperti fino alle 15 quando partirà subito lo spoglio delle schede.

Nei nove Comuni chiamati al ballottaggio in Emilia-Romagna alle 23 di domenica ha votato il 39,25%. Non sono possibili raffronti precisi con il primo turno, perché due settimane fa si votò di sabato e di domenica. Alla terza rilevazione (quella di domenica alle 19) aveva votato il 54,12%. Quello registrato alla chiusura dei seggi nella prima giornata di voto è un dato piuttosto basso, ma è comunque superiore di un paio di punti alla media nazionale. In Emilia-Romagna sono chiamati al voto circa 120mila elettori. Si vota anche domani fino alle 15, lo spoglio comincerà immediatamente dopo. In Romagna occhi puntati su Savignano sul Rubicone, in cui l'affluenza era al 39,32%. Si vota anche a Casalecchio di Reno (31,15% l'affluenza alle 23), Pianoro (43,20%), Castel Maggiore (41,62%), Nonantola (35,06%), Mirandola (43,20%), Copparo (42,10%), Tresignana (52,30%) e Zerba (38,98%).

