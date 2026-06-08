Ballottaggi comunali, seggi aperti fino alle 15: affluenza al 39,8% nella prima giornata

Prosegue oggi, lunedì 8 giugno, il voto per i ballottaggi delle elezioni comunali in 42 Comuni italiani, tra cui sei capoluoghi di provincia: Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata, Trani e Agrigento. I seggi resteranno aperti fino alle 15, quando scatteranno lo scrutinio e la diffusione dei primi risultati. Nella giornata di domenica l'affluenza nazionale si è fermata al 39,79%, quasi sette punti in meno rispetto al primo turno (46,56%), confermando il trend di calo della partecipazione.

In Emilia-Romagna si vota a Comacchio e Vignola. A Comacchio si registra uno dei dati più bassi d'Italia: alle 23 l'affluenza era ferma al 28,39%, mentre a Vignola ha raggiunto il 41,54%.

Nelle Marche riflettori puntati su Macerata, unico comune della regione al ballottaggio e uno dei sei capoluoghi coinvolti. La sfida è tra il sindaco uscente di centrodestra Sandro Parcaroli e il candidato del centrosinistra Gianluca Tittarelli.

Alle 15 sono attesi il dato definitivo dell'affluenza e l'avvio dello spoglio, che definirà i nuovi sindaci dei comuni chiamati al secondo turno.







